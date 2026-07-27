Ex Lazio | Baroni, Zanzi: "È stata un'ottima scelta, ma non condivido..."

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© foto di Federico De Luca 2026

Italo Zanzi, presidente esecutivo del Verona, ha parlato in conferenza stampa dalla sede del club. Tra i temi da lui affrontati, anche la scelta di aver richiamato Baroni per ricoprire il ruolo di allenatore: "Il mister per noi è stata una scelta ottima per tanti ragioni. Per la sua esperienza, capacità tecnica, abilità nel motivare i giocatori. L'unnica cosa che non condivido è quello della cittadinanza dei giocatori: ovviamente abbiamo rispetto e speranza che il calcio italiano faccia bene, ma non scegliamo un giocatore al posto di un altro per la nazionalità, posto che gli italiani sono i benvenuti".

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