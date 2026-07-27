Italia, Simonelli: "Non ho sentito Maldini. Vediamo che ci raccontano, ma..."

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Poco prima di entrare negli uffici della FIGC, il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, ha commentato brevemente il momento delicato che sta vivendo la Nazionale: "Se mi aspettavo questo caos? Vediamo cosa ci raccontano e poi parliamo, sono sempre fiducioso. Se ho sentito Paolo Maldini? No, non ho sentito nessuno".

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