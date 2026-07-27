GOSSIP | Icardi batte ancora Wanda Nara: "La giustizia italiana funziona!"

Prosegue la battaglia legale tra Mauro Icardi e Wanda Nara che riguarda il divorzio. Il Tribunale di Milano, infatti, ha dato nuovamente ragione al calciatore respingendo le richieste economiche dell’ex moglie. A dare le notizia è proprio il calciatore con un messaggio postato su Instagram: "Buongiorno Milano! Da queste parti sono tutte buone notizie... <<< ICARDI-WANDA NARA >>>

autore Jessica Reatini Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide jessicareatini