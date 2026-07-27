Lazio, da Motta e Gigot a Tavares: la situazione in infermeria
27.07.2026 12:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Si è chiusa la prima parte di ritiro per la Lazio, con più di qualche acciacco con cui fare i conti ma apparentemente pochi problemi davvero rilevanti dal punto di vista dell’infermeria.
Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, non preoccuperebbero particolarmente né Motta né Gigot. Per entrambi va registrato qualche piccolo fastidio muscolare che non crea particolare apprensione in casa Lazio, a differenza di Tavares per il solito problema di infiammazione al ginocchio.
A questi si aggiunge ovviamente Filipe Bordon, operato dopo la frattura del metatarso, e i vari Patric, Furlanetto, Cataldi e Isaksen: nessuno di loro si è mai allenato in gruppo finora.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.