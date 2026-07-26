Lazio, Gattuso ‘vieta’ il cambio agli avversari. Poi interviene Nofri: “Hai rotto…”
Amichevole sì, ma evidentemente non per tutti. Qualche momento di tensione nella gara tra la Lazio e il Flaminia Civita Castellana. Protagonista D’Angelo, numero 17 degli ospiti, autore di due-tre entrate decise nei confronti di Mattia Zaccagni.
Già in occasione della seconda entrata il tecnico Nofri aveva provato a cambiare il calciatore, fermato però da Gattuso. “Lascialo in campo, lascialo in campo” aveva detto l’allenatore della Lazio al collega, chiudendo con una battuta: “Ai tempi nostri non dovevamo giocare più”.
Neanche cinque minuti dopo, però, ancora D’Angelo è stato protagonista di una nuova entrata su Zaccagni, con Pellegrini nelle vicinanze che si è accesso andando al confronto con il calciatore. Da qui la scelta di effettuare il cambio da parte dell’allenatore del Flaminia Civita Castellana, che ha timbrato con un “Vieni, vieni, hai rotto i co****ni” la prestazione del suo giocatore.