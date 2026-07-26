Union Brescia, il diesse Ferretti su Crespi: "C'è cauto ottimismo per..."
26.07.2026 17:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Union Brescia in ansia per le condizioni di Valerio Crespi. L'ex attaccante della Lazio, classe 2004, è stato fermato momentaneamente dai medici in attesa di nuovi accertamenti cardiologici. Sulla questione è intervenuto il direttore sportivo del club Andrea Ferretti, che ha fatto chiarezza sulla situazione. Di seguito le sue parole: “Su Crespi c’è cauto ottimismo circa il fatto che tutto si possa risolvere nel più breve tempo possibile e anche per questo non facciamo alcuna valutazione di mercato in questo senso”.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.