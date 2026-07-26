Lazio, il sogno impossibile di Gattuso: è disposto ad aspettare la fine del mercato
RASSEGNA STAMPA - Dal sogno responsabile mai approfondito a quello irresponsabile e quasi impossibile di Gennaro Gattuso. L’allenatore della Lazio cerca un attaccante e ha chiaro in testa il primo nome della lista.
Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, infatti, per Gattuso il prescelto rimane Santiago Gimenez, nome che la Lazio potrebbe sognare di raggiungere dovendo comunque superare diversi ostacoli e solo in prestito a fine estate.
Proprio quest’ultimo dettaglio non spaventa però Gattuso, che sarebbe disposto anche ad adattarsi in Coppa Italia contro il Mantova e alla prima in campionato contro il Bologna pur di poter portare alla Lazio l’attaccante del Milan. Al netto di questo, comunque, la pista Gimenez rimane estremamente complicata per la Lazio.