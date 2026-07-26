Lazio, spunta un nome nuovo per la difesa. Ma da Formello…
26.07.2026 08:45 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
RASSEGNA STAMPA - Caccia al nuovo difensore a Formello. Dopo Pedraza sulle fasce e Doekhi al centro, la difesa della Lazio potrebbe accogliere anche un nuovo profilo.
E se Markmann sembra essere il principale indiziato viste le mancate risposte della Dinamo Zagabria per Sergi Dominguez, allo stesso tempo l’edizione odierna del Messaggero aggiunge il pomeriggio di Stav Lemkin.
Il classe 2003 del Twente, aggiunge però il quotidiano, non troverebbe finora conferme visto anche l’evidente orientamento della Lazio verso il profilo di Markmann.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.