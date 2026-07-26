Lazio, capitano a sorpresa con la Flaminia Civita Castellana: la fascia va a Lazzari
26.07.2026 17:40 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Seconda amichevole estiva alle porte per la Lazio, che a Formello giocherà contro la Flaminia Civita Castellana. Senza Mattia Zaccagni, almeno dal primo minuto.
Il capitano della Lazio partirà infatti dalla panchina e, allora, Gattuso ha dovuto assegnare la fascia a un altro calciatore della rosa biancoceleste.
La scelta è ricaduta su Manuel Lazzari, che contro la Flaminia Civita Castellana si toglierà la soddisfazione di indossare la fascia di capitano della Lazio.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.