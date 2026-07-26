Calciomercato Lazio | Moreno si allontana: può restare in Serie A

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© foto di Federico De Luca 2025

CALCIOMERCATO LAZIO - Matias Moreno si allontana dalla Fiorentina. Ma non per venire alla Lazio, come invece si era paventato qualche giorno fa. Il fatto che il difensore fosse in orbita biancoceleste era stato prontamente smentito dal club viola, come vi abbiamo raccontato. E infatti ora l'argentino potrebbe lasciare Firenze per accasarsi altrove, non nella Capitale.

Come riportato da gianlucadimarzio.com, infatti, ci sarebbe una trattativa in corso con il Venezia, appena promosso in Serie A. Sul giocatore ci sarebbero anche alcuni club spagnoli oltre al Wrexham, che aveva l'accordo totale con la Fiorentina ma non il via libera per completare il trasferimento. Ora l'ex Levante potrebbe restare in Serie A e vestire la maglia dei lagunari.