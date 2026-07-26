Reggina, parla Romairone: "Lotito mi ha chiamato dopo la Lazio e..."

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© foto di Federico Gaetano

Giancarlo Romairone è il nuovo direttore sportivo della Reggina. L'ex osservatore della Lazio è stato chiamato da Lotito, proprietario dei due club, per lavorare sul mercato degli amaranto. Lo stesso dirigente ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai microfoni de La Stampa. Di seguito le sue parole.

“Venti giorni fa si è prospettata quest’opportunità e non ho esitato. Lotito aveva già avuto modo di conoscermi alla Lazio e questa chiamata testimonia l’apprezzamento per le mie doti professionali. L’ho sempre stimato, già dai tempi in cui ci incrociavamo per condurre trattative di mercato. Non ho mai operato in contesti facili: a Reggio Calabria ci sono grandi stimoli per fare bene“.