Riecco il Flaminia Civita Castellana: 21 anni dopo è ancora Lazio in costruzione
26.07.2026 14:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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© foto di Federico Gaetano
RASSEGNA STAMPA - Dal settembre 2005 al luglio 2026: ventuno anni dopo la Lazio ritrova il Flaminia Civita Castellana in amichevole. Nel 2005 vinsenro per 17-0 i biancocelesti in una delle prime uscite di Delio Rossi in panchina.
Come ricorda l’edizione odierna del Messaggero segnò cinque gol Inzaghi, ma giocarono anche Cesar e Di Canio, entrambi testati nel ruolo di vertice alto del rombo che poi divenne proprietà di Stefano Mauri.
Proprio quello slot a distanza di 21 anni deve ancora trovare un nuovo proprietario e vedrà allora alternarsi in amichevole diversi profili della Lazio di oggi, guidata da Gattuso, nella speranza che il verdetto possa arrivare dal mercato.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.