Ex Lazio | Crespi dovrà sospendere l'attività agonistica: il comunicato
26.07.2026 15:00 di Simone Locusta
Tegola in casa Union Brescia: Valerio Crespi, ex attaccante della Lazio, è costretto a fermarsi dopo alcuni accertamenti medici che hanno evidenziato elementi da approfondire in ambito cardiologico. Di seguito il comunicato del club:
"Union Brescia comunica che, a seguito delle valutazioni mediche effettuate su Valerio Crespi, sono emersi alcuni elementi che richiedono ulteriori approfondimenti in ambito cardiologico.
Il calciatore osserverà un periodo di riposo e sospenderà temporaneamente l’attività agonistica fino al completamento dell’iter diagnostico".
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Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.