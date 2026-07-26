Lazio, urla e indicazioni senza sosta: Gattuso si sgola in panchina
26.07.2026 18:15 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Già calato a pieno nella parte Gennaro Gattuso. Nella seconda amichevole estiva della sua Lazio il tecnico biancoceleste ha passato i primi minuti senza fermarsi neanche un istante.
Urla e indicazioni nei confronti di tutta la rosa per Gattuso, che dalla panchina richiama all’ordine ogni singolo calciatore della sua Lazio.
Incitamenti e approvazione per la maggior parte, ma anche qualche indicazione: da “sali” a “pressa”, Gattuso prova a muovere la sua Lazio come se avesse un joystick in cerca di risposte positive dopo il primo test con la Primavera.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.