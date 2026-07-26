Lazio, 4-2-3-1 o 4-3-3: Gattuso cambia di nuovo modulo?
La Lazio di Gennaro Gattuso potrebbe non avere un modulo di riferimento. Dopo averla vista schierata con il 4-2-3-1 nell'allenamento congiunto con la Primavera (vinto per 3-1), il tecnico calabrese ha deciso di cambiare veste tattica per l'appuntamento contro la Flaminia Civita Castellana.
Nella partita contro il club di Serie D, infatti, Gattuso ha puntato sul 4-3-3 schierando Nicolò Rovella come vertice basso, con Kenneth Taylor alla sua sinistra e Fisayo Dele-Bashiru a destra. Almeno sulla carta.
Nello sviluppo della manovra, infatti, l'olandese si abbassa al fianco dell'italiano, aprendo lo spazio per l'inserimento del numero 7. A Dele, infatti, Gattuso chiede costantemente di aggredire l'area di rigore, come avvenuto in occasione della rete del momentaneo 2-0.