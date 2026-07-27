Lazio, Cancellieri può partire: un club di Serie A pronto a tornare alla carica

RASSEGNA STAMPA - Entrate ma anche e soprattutto uscite. Ha bisogno di cedere la Lazio per poter acquistare e in quest’ottica sono diversi i calciatori che, tra scadenze contrattuali vicine e poca centralità nel progetto tecnico, potrebbero partire in estate.

Tra questi anche Matteo Cancellieri che, nonostante la momentanea assenza per infortunio di Isaksen, viene considerato tutt’altro che incedibile a Formello, vista anche la scadenza del contratto nel 2027 e nessuna volontà di rinnovare il contratto per il momento.

Proprio sull’esterno, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, potrebbe tornare allora la Fiorentina. Il club toscano continua infatti a monitorare il calciatore della Lazio, che potrebbe diventare un’opzione soprattutto se Paratici non dovesse riuscire a trovare altre opzioni sul mercato.