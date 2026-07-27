Calciomercato Lazio | Dalla Turchia: “Il Trabzonspor si inserisce per Markmann”
CALCIOMERCATO LAZIO - Rischia di complicarsi la trattativa della Lazio per Markmann. Il difensore classe 2007 del Nordsjælland era infatti stato protagonista di un’accelerata da parte della Lazio, che aveva offerto 5 milioni con i bonus per assicurarsi il calciatore in scadenza nel 2027.
Secondo quanto riportato in queste ore dalla Turchia, però, un altro club si sarebbe inserito nella corsa a Markmann. Lo assicura Fotomac.com.tr, che spiega come la dirigenza del Trabzonspor avrebbe “deciso di spingere forte per assicurarsi il difensore centrale danese”.
Il club turco avrebbe deciso di inserirsi nonostante le trattative ben avviate tra Lazio e Nordsjælland provando a sfruttare il fatto che non sia ancora arrivata la fumata bianca definitiva. La decisione finale, si legge ancora sul portale turco, potrebbe a questo punto passare direttamente nelle mani dello stesso Markmann.