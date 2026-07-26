Italia, sfuma Pirlo come ct? Maldini valuta le dimissioni: cosa succede

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Il possibile approdo di Andrea Pirlo sulla panchina della Nazionale continua a far discutere e rischia di avere ripercussioni anche sui nuovi equilibri della Federcalcio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il direttore tecnico Paolo Maldini avrebbe individuato nell'ex centrocampista il profilo ideale per avviare un progetto di lungo periodo, dopo il fallimento del tentativo di arrivare a Pep Guardiola. Insieme all'advisor Leonardo, Maldini avrebbe puntato con decisione su Pirlo, convinto che rappresenti l'allenatore giusto per dare una nuova identità tecnica all'Italia. Tuttavia, quando la fumata bianca sembrava vicina, sono emerse le polemiche legate ai rapporti di Pirlo con la società di scommesse russa Fonbet, della quale è global ambassador, e con l'oligarca Sergey Lomakin, presidente dello United FC.

La vicenda avrebbe assunto rapidamente una dimensione politica, trasformandosi in un ostacolo significativo per il neo presidente federale Giovanni Malagò. Sempre secondo la ricostruzione della rosea, il presidente avrebbe iniziato a valutare possibili alternative, sondando anche la disponibilità di Maldini. Tra i nomi emersi figurano Antonio Conte e Roberto Mancini, ma il direttore tecnico non sarebbe favorevole a nessuna delle due soluzioni: il primo non risponderebbe all'idea di un progetto stabile nel tempo, mentre sul secondo peserebbe ancora il modo in cui lasciò la Nazionale nel 2023.

L'ipotesi che circola è che l'eventuale stop a Pirlo possa essere interpretato come una bocciatura di natura politica, utile ad aggirare la scelta tecnica di Maldini. Uno scenario che potrebbe creare tensioni all'interno della nuova governance federale, con un clamoroso possibile passo indietro di Maldini in caso di fumata nera per il "Maestro".