Lazio, Gattuso sugli infortunati: "Solo piccoli problemi, tranne Tavares che..."

Nel corso dell'intervento ai canali ufficiali del club, Gattuso ha fatto il punto anche sulle condizioni dei biancocelesti: "Infortuni? Ringraziando Dio, l’abbiamo sfangata anche oggi pomeriggio. Abbiamo solo piccoli problemi tranne Tavares che gli fa male un po’ il ginocchio. A livello muscolare non abbiamo perso nessuno, sono solo piccole contratture, dolorini e ci sta. Stiamo spingendo tanto. Siamo anche soddisfatti che non stiamo perdendo giocaotori. Li stiamo gestendo e sono contento".

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