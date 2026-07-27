Calciomercato Lazio | Caccia al jolly del centrocampo: la trattativa parte in salita

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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© foto di Federico De Luca 2026

RASSEGNA STAMPA - Quando siamo giunti alla fine di luglio, la Lazio vanta tra i nuovi acquisti solamente Doekhi e Pedraza. Gattuso ha sottolineato la necessità di coprire ulteriori caselle anche al termine dell'amichevole di ieri contro la Flaminia Civita Cstellana. Difensore e centravanti sono, probabilmente, le vere priorità. Ma la direzione della società è anche quella di prendere un centrocampista, meglio se un jolly, in grado di ricoprire più ruoli a metà campo.

Brescianini e Fabbian, come anticipato nelle scorse settimane, piacciono da tempo alla Lazio, sono chiusi a Firenze. Chiusi, e tutt'altro che in regalo. Come riporta Corriere dello Sport, la Fiorentina chiederebbe per entrambi l'obbligo di riscatto, ha appena versato 23 milioni per acquistare entrambi. Brescianini può essere utile in più ruoli, Fabbian è più trequartista. Da questo ruolo s'era partiti trattando Asp.

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