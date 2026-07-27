Juve, lutto per Spalletti: è scomparsa la mamma Ilva
27.07.2026 15:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Un grave lutto ha colpito il tecnico della Juventus Luciano Spalletti. Nella giornata odierna è infatti scomparsa la mamma Ilva all’età di 93 anni.
"La Juventus si stringe attorno a mister Spalletti e alla sua famiglia per la scomparsa della cara mamma, Ilva”, questa la nota ufficiale della Juventus a cui si è aggiunta la nota di cordoglio anche del Napoli: "Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si stringono attorno a mister Luciano Spalletti in questo momento di profondo dolore per la scomparsa della cara mamma Ilva”.
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