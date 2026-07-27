Lazio, Vaccari sul caso Polymarket: "Anche colpa di Lotito..."

27.07.2026 19:45 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, Vaccari sul caso Polymarket: "Anche colpa di Lotito..."
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L'accordo tra la Lazio e Polymarket è stato sospeso. Le ultime vicissitudini intorno al mercato predittivo hanno portato all'interruzione dell'accordo, come vi avevamo anticipato nelle scorse ore. Una conseguenza che il deputato del Partito Democratico e segretario di Presidenza della Camera, Stefano Vaccari ha definito "atti dovuti". Nelle parole riportate da agipronews.it, Vaccari si è anche rivolto a Lotito e alla sua poca attenzione alle parole che erano state pronunciare dallo stesso Vccari in occasione della sottoscrizione dell'accordo. 

LE PAROLE DI VACCARI - "L’oscuramento di Polymarket in Italia e la conseguente sospensione della sponsorizzazione da parte della Lazio erano atti dovuti. È la conferma che le preoccupazioni che avevo sollevato fin dall’annuncio dell’accordo erano tutt’altro che pretestuose e riguardavano il rispetto delle regole, la tutela dei consumatori e la necessità di evitare che il mondo dello sport diventasse veicolo di messaggi riconducibili all’azzardo e alle scommesse, in contrasto con lo spirito della normativa vigente. Se il presidente Lotito avesse prestato attenzione a quelle osservazioni invece di minimizzarle, oggi la Lazio si sarebbe risparmiata una vicenda che ha inevitabilmente danneggiato la propria immagine". 

"Le società sportive soprattutto quelle con una storia e un seguito così importanti, hanno il dovere di valutare con attenzione non solo la convenienza economica di una sponsorizzazione, ma anche la sua compatibilità con le regole e con la responsabilità sociale che il calcio deve esercitare. Mi auguro che questa vicenda rappresenti un monito per tutti".

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.