Lazio, Artistico raccoglie consensi: un club di Serie B conferma l’interesse
27.07.2026 18:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Continuano ad affollarsi voci di mercato intorno a Gabriele Artistico. L’attaccante è al momento in ritiro con la Lazio, ma il suo futuro sembra destinato a essere altrove per la prossima stagione.
Gattuso, però, per ora non ha ancora dato il via libera alla partenza Artistico, atteso quindi regolarmente a Formello per la ripresa delle preparazione il 29 luglio. Intanto, sull’attaccante della Lazio si confermano diverse pretendenti.
Tra queste, come riporta l’edizione odierna del Resto del Carlino, anche il Modena. I canarini starebbero monitorando con attenzione l’attaccante della Lazio che però, riporta ancora il quotidiano, potrebbe rappresentare un investimento troppo oneroso per il club.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.