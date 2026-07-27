Lazio, Salvini: “Stadio vuoto triste. Tifosi Roma condividano dolore dei concittadini”
27.07.2026 19:15 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Fonte: Ansa
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“Non c'è cosa più triste di uno stadio vuoto. Non faccio riferimento a nessuno in particolare..". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, alla conferenza stampa di presentazione del progetto dello stadio della Roma riferendosi, senza mai citarla, alla situazione dei tifosi della Lazio e il presidente Claudio Lotito. "Invito i romanisti a condividere la sofferenza dei loro concittadini che stanno vivendo passioni di altro genere", ha aggiunto.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.