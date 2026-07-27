Lazio, Salvini: “Stadio vuoto triste. Tifosi Roma condividano dolore dei concittadini”

Fonte: Ansa

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“Non c'è cosa più triste di uno stadio vuoto. Non faccio riferimento a nessuno in particolare..". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, alla conferenza stampa di presentazione del progetto dello stadio della Roma riferendosi, senza mai citarla, alla situazione dei tifosi della Lazio e il presidente Claudio Lotito. "Invito i romanisti a condividere la sofferenza dei loro concittadini che stanno vivendo passioni di altro genere", ha aggiunto.