Lazio, la società fa gli auguri a un eroe del 26 maggio: il messaggio
27.07.2026 21:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Federico Gaetano
La Lazio, con un messaggio sul proprio sito ufficiale, ha augurato un buon compleanno a Lorik Cana, eroe del 26 maggio, che oggi compie 43 anni:
"Spegne oggi 43 candeline Lorik Cana. L’ex difensore albanese arrivò nel 2011, esordendo in maglia biancoceleste il 25 agosto dello stesso anno in occasione del preliminare di ritorno di Europa League vinto per 1-3 contro i macedoni del Rabotnicki. Cana siglò la sua prima rete con la Lazio il 10 dicembre successivo nella sfida disputata in trasferta a Lecce e vinta per 3-2. Con la maglia biancoceleste, l’ex difensore ha totalizzato complessivamente 111 presenze e 4 reti. Cana, infine, vanta la vittoria della Coppa Italia del 2013".
autore
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.