Calciomercato | Occasione Fullkrug, la Lazio ci pensa: i dettagli

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CALCIOMERCATO LAZIO - Gennaro Gattuso ha chiesto alla società un nuovo centravanti per la sua Lazio. Oltre ai nomi delle ultime settimane come Santiago Gimenez, Roberto Piccoli e Andrea Pinamonti, spunta un'occasione dalla Premier League.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, la Lazio sarebbe interessata a Niclas Fullkrug, attaccante di proprietà del West Ham e che ha già toccato con mano la Serie A durante l'esperienza al Milan degli ultimi mesi. Le condizioni per un suo trasferimento sono ideali per il club biancoceleste: l'idea è quella di convincere gli Hammers con un'offerta di prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni.

La Lazio avrebbe inoltre già sondato con il calciatore, offrendo un contratto fino al 2029 (1+2) a 1,5 milioni di euro all'anno. Oltre al club capitolino, sembra che anche il Genoa sia interessato al calciatore.