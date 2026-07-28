Markmann a oltranza: Lazio avanti, ma occhio al Trabzonspor
RASSEGNA STAMPA - Attacco e difesa, due reparti da rinforzare per una Lazio con una disponibilità economica ridotta al minimo. Per questo si cerca sul mercato delle occasioni e delle scommesse, elenco a cui appartiene il giovane difensore danese Noah Markmann.
Il giocatore del Nordsjaelland rimane vicino alla Lazio, come riportato dall’edizione odierna del Messaggero. I biancocelesti dovrebbero chiudere su una base di 5 milioni più bonus per Markmann, ma sarà importante accorciare i tempi.
Dalla Turchia, come vi avevamo raccontato nella giornata di ieri, viene rilanciato l’inserimento del Trabzonspor su Markmann: a oggi la Lazio è ancora considerata avanti nella corsa al giocatore, ma sarà fondamentale non perder tempo per evitare nuove beffe.