Markmann a oltranza: Lazio avanti, ma occhio al Trabzonspor

28.07.2026 10:15 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Markmann a oltranza: Lazio avanti, ma occhio al Trabzonspor

RASSEGNA STAMPA - Attacco e difesa, due reparti da rinforzare per una Lazio con una disponibilità economica ridotta al minimo. Per questo si cerca sul mercato delle occasioni e delle scommesse, elenco a cui appartiene il giovane difensore danese Noah Markmann.

Il giocatore del Nordsjaelland rimane vicino alla Lazio, come riportato dall’edizione odierna del Messaggero. I biancocelesti dovrebbero chiudere su una base di 5 milioni più bonus per Markmann, ma sarà importante accorciare i tempi.

Dalla Turchia, come vi avevamo raccontato nella giornata di ieri, viene rilanciato l’inserimento del Trabzonspor su Markmann: a oggi la Lazio è ancora considerata avanti nella corsa al giocatore, ma sarà fondamentale non perder tempo per evitare nuove beffe.

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.