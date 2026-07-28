Lazio, si sblocca Rovella: una doppia chiave tattica per Gattuso

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha concluso la prima fase del ritiro estivo e tra le note positive spicca sicuramente il nome di Nicolò Rovella, che dopo tre anni a Formello trova il suo primo gol in biancoceleste nell'amichevole contro la Flaminia Civita Castellana. Come riporta il Corriere Dello Sport, la sua marcatura appare come una liberazione definitiva per un'attesa lunghissima, soprattutto dopo la prodezza del 1° dicembre 2024 a Parma annullata in seguito alla chiamata del Var.

Gattuso sembra puntare tanto su Rovella, che nell'ultimo test estivo è sempre rimasto in campo e si è sdoppiato in due versioni: regista nel 4-3-3 con Dele-Bashiru e Taylor, poi in mediana con Belahyane nel 4-2-3-1, recuperando palloni e aprendo spazi, facendo un'ottima impressione in entrambi i ruoli. Il mister, al termine dell'amichevole aveva dichiarato: "Gli ho dato un buffetto, com'è possibile che uno con le sue qualità non abbia mai segnato?"

Nicolò, soprattutto dopo il calvario dell'ultima stagione trascorsa quasi per intero in infermeria, adesso persegue l'obiettivo della rinascita ed è pronto a ritornare il faro di riferimento del nuovo centrocampo della Lazio.