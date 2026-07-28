Lazio, Polymarket oscurato: cosa succede ora alla sponsorizzazione

RASSEGNA STAMPA - Rischiano di andare in fumo 20 milioni di euro o poco meno, la cifra che Polymarket aveva accordato di versare alla Lazio per un accordo di sponsorizzazione biennale, con opzione per il terzo anno, firmato nello scorso mese di aprile. Come vi avevamo anticipato nella giornata di ieri, infatti, la Lazio si è trovata costretta a sospendere la partnership con il portale.

Secondo quanto riportato oggi dal Messaggero, la società fa sapere che il contratto è però ancora in essere. Una sospensione preventiva e dovuta, dopo l’inserimento di Polymarket nella black list dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli dello scorso 10 luglio. Da ieri il portale è stato oscurato e la Lazio si è trovata costretta a togliere ogni riferimento dal proprio sito e non solo.

Anche nello store del club è sparito ovviamente dalle maglie il logo di Polymarket, con la Lazio che rischia di essere ancora una volta l’unico club di Serie A senza alcuna traccia di uno sponsor sulle maglie. Si attende intanto un comunicato del club per far chiarezza sulla situazione e su quei quasi 20 milioni che rischiano di andare in fumo.