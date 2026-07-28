Lazio, Gattuso fissa la ripresa: le condizioni della rosa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Gattuso fissa la ripresa per domani sperando di ritrovare più calciatori possibili. Come riporta il Corriere dello Sport, nessuno stop grave, in tanti comunque hanno saltato la seconda amichevole con la Flaminia Civita Castellana. Cataldi e Isaksen i lungodegenti sotto il protocollo riabilitativo, a breve potrebbero riaffacciarsi in gruppo, anche parzialmente, dopo l'operazione per la pubalgia.

Patric non si è mai allenato da inizio preparazione, Gigot si è fermato per colpa di nuovi dolori riconducibili ai problemi degli ultimi 12 mesi (tra questi il mal di schiena). Ai box è finito Tavares per un'infiammazione al ginocchio: da qualche giorno ha ripreso a correre.

Domenica sono rimasti a riposo anche Motta, Przyborek e Galassi, alle prese con affaticamenti. A inizio ritiro era stato aggregato il baby portiere D'Alessio (2007): lesione alla coscia sinistra, sostituito al momento da Pannozzo. Il posto di Filipe Bordon invece (frattura al piede), è stato preso dal fratello Ricardo.