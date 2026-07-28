WOMEN | La Lazio ospiterà la Ternana a Formello: anche Grassadonia senza pubblico
28.07.2026 09:15 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Terminerà il 30 luglio la prima parte di ritiro estivo della Lazio Women, dal 20 luglio a Celano. Questa sera presso la località abruzzese sarà presentata la squadra di Grassadonia, mentre domani andrà in scena un’amichevole con il Napoli sempre a Celano e a porte aperte.
Rientrata a Formello, la Lazio Women proseguirà con la propria preparazione e una nuova amichevole, in programma nel centro sportivo contro la Ternana, ma come per la prima squadra maschile a porte chiuse vista l'inagibilità del Fersini.
Questo l'annuncio del club: “Giovedì 6 agosto alle ore 18 è in programma un'amichevole contro la Ternana Women. Il match si disputerà presso l'S.S. Lazio Training Center a porte chiuse”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.