Calciomercato Lazio | Settimana decisiva tra Al-Sadd e Romagnoli: la situazione

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RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Dall'addio all'attesa. Romagnoli ha ricominciato ad allenarsi a Formello e la sensazione è che il clamoroso dietrofront dell'Al-Sadd abbia soltanto rinviato un addio che resta nei piani di tutte le parti coinvolte. Per questo come riporta il Corriere dello Sport, quella appena iniziata può diventare la settimana decisiva.

Romagnoli infatti era convinto di partire per il Qatar, invece l’operazione con l’Al-Sadd si è bloccata. I problemi legati ai pagamenti internazionali hanno fatto congelare un affare praticamente chiuso, costringendo Romagnoli a riprendere gli allenamenti con la Lazio mentre si continua a lavorare per trovare una soluzione.



Il difensore continua a sperare che l’Al-Sadd riesca a risolvere i problemi ed è disposto anche ad aspettare, concedendo al club tutto il tempo per provare a sbloccare la situazione. Soltanto nel caso in cui la trattativa dovesse arenarsi definitivamente prenderebbe in considerazione altre destinazioni, con l’Atalanta di Sarri che resta la più concreta. L’ostacolo principale resta l’ingaggio, ma una diversa struttura contrattuale potrebbe favorire l’intesa.

