Lazio | Mezza squadra in scadenza, da Cataldi alla difesa: le ultime

RASSEGNA STAMPA - Una nuova stagione è alle porte e, con essa, anche la scadenza dei contratti di diversi giocatori all’interno della rosa della Lazio. Sono tanti i biancocelesti che andranno in scadenza a giugno 2027: nove calciatori in totale, tra nomi al centro del progetto, gregari e giocatori ai margini.

Oltre a Romagnoli, che tenterà di risolvere la propria situazione a stretto giro, andranno in scadenza Fares e Renzetti ma soprattutto Cancellieri, Lazzari, Pellegrini, Patric, Gigot e Cataldi.

Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, però, un solo calciatore di questo gruppo ha avviato i contatti per il rinnovo. Risalgono a diverse settimane fa infatti i primi approcci tra la Lazio e Cataldi, mentre sembrano al momento poche al momento le chance di rinnovo degli altri giocatori della prima squadra.