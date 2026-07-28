Lazio | Mezza squadra in scadenza, da Cataldi alla difesa: le ultime

28.07.2026 11:30 di  Michele Cerrotta  Twitter:    vedi letture
Lazio | Mezza squadra in scadenza, da Cataldi alla difesa: le ultime

RASSEGNA STAMPA - Una nuova stagione è alle porte e, con essa, anche la scadenza dei contratti di diversi giocatori all’interno della rosa della Lazio. Sono tanti i biancocelesti che andranno in scadenza a giugno 2027: nove calciatori in totale, tra nomi al centro del progetto, gregari e giocatori ai margini.

Oltre a Romagnoli, che tenterà di risolvere la propria situazione a stretto giro, andranno in scadenza Fares e Renzetti ma soprattutto Cancellieri, Lazzari, Pellegrini, Patric, Gigot e Cataldi.

Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, però, un solo calciatore di questo gruppo ha avviato i contatti per il rinnovo. Risalgono a diverse settimane fa infatti i primi approcci tra la Lazio e Cataldi, mentre sembrano al momento poche al momento le chance di rinnovo degli altri giocatori della prima squadra. 

Michele Cerrotta
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Michele Cerrotta
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.