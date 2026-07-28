Calciomercato Lazio | Nuovi contatti per Fabbian con la Fiorentina. E il giocatore…
RASSEGNA STAMPA - Vanno avanti i contatti tra la Lazio e la Fiorentina. Sfumati i discorsi per Comuzzo, ormai diretto verso il Torino, i due club continuano a parlare di Brescianini e Fabbian, giocatori che potrebbero essere ai margini del progetto di Grosso.
In particolare è Giovanni Fabbian ad aver catturato nuovamente le attenzioni della Lazio. Che, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de la Repubblica, starebbe portando avanti anche in queste ore i contatti con la Fiorentina.
Sempre il quotidiano, inoltre, assicura che da parte di Fabbian sarebbe arrivata un’apertura alla possibilità di trasferirsi alla Lazio per la prossima stagione. Situazione quindi da monitorare, con i biancocelesti che prima dovranno chiudere però la situazione Markmann per evitare beffe.