UFFICIALE - Lazio Women, anche Oliviero lascia e va alla Roma: il comunicato
28.07.2026 12:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
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Un’altra notizia ormai nota da tempo diventa ufficiale. Elisabetta Oliviero lascia la Lazio Women e si trasferisce alla Roma, che ha ufficializzato l’arrivo del terzino della Nazionale. Di seguito il comunicato ufficiale.
“L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Elisabetta Oliviero. L’esterna di fascia arriva alla Roma dopo aver costruito la sua carriera tra Cuneo, Sassuolo, Napoli, Empoli, Sampdoria e Lazio; in Serie A ha raggiunto le 196 presenze segnando 10 gol totali”.
“Dal febbraio 2024 entra stabilmente nel giro della Nazionale maggiore partecipando anche alla spedizione degli Europei 2025. Oliviero firma un contratto che la lega al Club fino al 2029. Benvenuta alla Roma, Elisabetta!”.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.