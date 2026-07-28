Italia, Malagò annuncia: "Mancini è il nuovo ct della Nazionale"

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Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Ad annunciarlo - secondo quanto appreso dall'Ansa - è stato Giovanni Malagò, presidente della Federazione Italiana Giuco Calcio, durante il Consiglio Federale: "Roberto Mancini è il ct della nazionale". Più cauta, invece, sarebbe la versione della FIGC riportata da Gazzetta, che parla di una firma imminente, ma non ancora arrivata: "Sto parlando con Roberto Mancini perché sia il nuovo ct: aspettiamo la firma”.