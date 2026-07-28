Flaminio, la Lazio attende la fine della conferenza dei servizi preliminare: le ultime

RASSEGNA STAMPA - Ancora un paio di settimane di attesa prima di un verdetto sul Flaminio che sarà snodo cruciale per il progetto della Lazio. È avviata infatti verso la sua conclusione la conferenza dei servizi preliminare, la cui data di fine era fissata inizialmente a sabato 8 agosto.

Come riportato dall’edizione odierna de la Repubblica, però, la data dovrebbe slittare tra il 10 e il 13 agosto, momento cruciale per la Lazio. In quell’occasione arriverà infatti il verdetto finale della Soprintendenza di Stato, che aveva poche settimane fa posto due divieti: no alla copertura dello stadio progettato da Nervi e no alla demolizione della pensilina, ritenuta opera di eccezionale rilevante storica e architettonica.

Due divieti che, se non dovessero essere superati, metterebbero di fatto fine al progetto Flaminio della Lazio. Non preoccupano al momento le altre prescrizioni, dai parcheggi alla viabilità. E anche la Regione Lazio sembra orientata a dare il via libera tecnico, scrive ancora il quotidiano, in attesa che poi si passi - in caso di ok della Soprintendenza - alla conferenza dei servizi decisoria.