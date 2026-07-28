Roma, Svilar è convinto: "In Champions non temeremo nessuno"

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Svilar ha rilasciato un'intervista ai microfoni de Il Corriere dello Sport e nel corso della chiacchierata non poteva non parlare della Champions League conquistata all'ultimo al termine della scorsa stagione. Il portiere ha subito chiarito che la prossima annata sarà molto impegnativa e dispendiosa soprattutto dal punto di vista delle energie, ma con sicurezza ha ammesso di non temere il confronto con le rivali che parteciperanno alla massima competizione europea.

"La Champions inevitabilmente ci porterà via energie - ha premesso il giallorosso - Dobbiamo prepararci bene per il doppio impegno. Noi di sicuro non vogliamo fare passi indietro, ma in avanti. E in coppa non temeremo nessuno".

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