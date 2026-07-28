Mattei: “Lavori al Fersini un alibi per la Lazio. Secondo Lotito i tifosi sono…”

Consueto intervento ai microfoni di Radiosei per Stefano Mattei. Queste le parole del giornalista, in particolare sul ritiro della Lazio che andrà avanti a porte chiuse: “Io guardo sempre ciò che c’è dietro alle parole ufficiali, perché è lì che nascondo la verità. Il mercato è bloccato, Comuzzo è andato al Torino intanto. Se non esce qualcuno, la Lazio non può prendere nessuno”.

“Poi si parlava delle porte aperte ai tifosi per il ritiro, ma i lavori sul campo del Fersini sono un alibi per evitare l’affluenza del pubblico che, più che applaudito al squadra, avrebbe contestato la presidenza. Come al solito hanno detto una cosa e ne hanno fatta un’altra”.

“La Lazio per Lotito è sua, soltanto sua, i tifosi devono mettere i soldi e stare zitti. Secondo lui il tifoso può essere insultato, vilipeso, deve portare i soldi e stare zitto”.