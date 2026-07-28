Lazio, arriva un altro rinnovo: Touray sbarca in Primavera

Sheikh Tijan Touray rinnova con la Lazio e si unirà alla Primavera. Questa è una delle ultime novità del settore giovanile biancoceleste. A dare l'annuncio del suo rinnovo del contratto è stato il G. Castello, società che lo ha lanciato e seguito da vicino nel suo percorso di crescita. Arrivato a Formello nella passata stagione per vestire la maglia dell'Under 18, dopo un buon anno al Montespaccato in Serie D, Touray si è guadagnato la conferma a suon di ottime prestazioni che hanno convinto anche mister Punzi.

autore Niccolò Di Leo Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com. niccolodileo_