Siqueira: “All’Inter con Veron e Vieri, poi sono andato alla Lazio e…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Un infortunio alla caviglia lo ha costretto a chiudere prima del previsto la carriera da professionista. Oggi, però, Guilherme Siqueira lavora da procuratore e nel corso di una lunga intervista a ND Mais si è raccontato sfiorando anche il tema Lazio, dove è transitato nella seconda metà della stagione 2005/06 senza mai giocare. Di seguito le sue parole.

“All’Inter feci la preseason nel settore giovanile poi Roberto Mancini, che all'epoca era l'allenatore della prima squadra, mi ha chiamato. Ho vissuto quattro mesi con Adriano, Materazzi, Júlio César, Toldo, Recoba, Cambiasso, Veron, Solari, Vieri, tutta quella banda. Poi sono stato ceduto alla Lazio a gennaio”.

“Mi ricordo la prima da professionista. Messina-Udinese in agosto o settembre 2006. All'Inter non ho debuttato, sono stato chiamato in due partite e sono rimasto solo in panchina. Alla Lazio lo stesso, sono arrivato a gennaio e fino a fine stagione non sono riuscito a debuttare”.