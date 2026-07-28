Spagna, Cucurella mantiene la promessa: ecco il tattoo di De La Fuente - FT
28.07.2026 22:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Promessa mantenuta, del resto Cucurella è un uomo di parola.
A poco più di una settimana dalla vittoria del Mondiale da parte della Spagna il calciatore del Real Madrid lo ha fatto davvero: si è tatuato il viso del ct De La Fuente sul braccio come aveva promesso prima della competizione iridata in caso di vittoria.
"Promessa mantenuta", questo il semplice messaggio di Cucurella per annunciare il nuovo tatuaggio.
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Promesa cumplida pic.twitter.com/Ugvv6VHszO— Marc Cucurella (@cucurella3) July 28, 2026
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