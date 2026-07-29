Lazio, si pensa al reintegro di Romagnoli. Ma il videomessaggio e l'Al-Sadd....

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RASSEGNA STAMPA - La Lazio si trova, di nuovo, bloccata sul mercato. Il rifiuto di Markmann e la quasi impossibilità di raggiungere Dominguez, per nil quale la Dinamo Zagabria ha già rifiutato due offerte, porta a pensare a un clamoroso reintegro di Romagnoli.

Sarebbe la soluzione più immediata per restituire esperienza e qualità alla difesa, al netto dell'ingaggio da 5 milioni lordi e delle tensioni con il club, alimentate - scrive il Corriere dello Sport - anche dal videomessaggio rivolto ai tifosi durante la protesta del 2 luglio, gesto che non è stato gradito da Lotito.

Il futuro del difensore resta comunque in bilico. Proprio ieri l'Al-Sadd è tornato a farsi avanti per riaprire la trattativa, cercando di rivedere le modalità di pagamento. La Lazio non ha ancora risposto e potrebbe aver preso tempo per rivalutare la situazione.