Lazio, si pensa al reintegro di Romagnoli. Ma il videomessaggio e l'Al-Sadd....

29.07.2026 09:15 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, si pensa al reintegro di Romagnoli. Ma il videomessaggio e l'Al-Sadd....
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio si trova, di nuovo, bloccata sul mercato. Il rifiuto di Markmann e la quasi impossibilità di raggiungere Dominguez, per nil quale la Dinamo Zagabria ha già rifiutato due offerte, porta a pensare a un clamoroso reintegro di Romagnoli.

Sarebbe la soluzione più immediata per restituire esperienza e qualità alla difesa, al netto dell'ingaggio da 5 milioni lordi e delle tensioni con il club, alimentate - scrive il Corriere dello Sport - anche dal videomessaggio rivolto ai tifosi durante la protesta del 2 luglio, gesto che non è stato gradito da Lotito.

Il futuro del difensore resta comunque in bilico. Proprio ieri l'Al-Sadd è tornato a farsi avanti per riaprire la trattativa, cercando di rivedere le modalità di pagamento. La Lazio non ha ancora risposto e potrebbe aver preso tempo per rivalutare la situazione.

Chiara Scatena
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.