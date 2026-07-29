FORMELLO GIORNO 17 - Lazio, termina la seduta mattutina: a parte Zaccagni, Romagnoli in gruppo

Fonte: Michele Cerrotta - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 10:17 - Termina la seduta mattutina. Dopo una fase di attivazione muscolare si è svolta una lunga parte di lavoro atletico prima di dedicarsi alla tattica che ha concluso la seduta mattutina. Dopo la fase atletica si sono staccati Zaccagni e Pellegrini, in gruppo Romagnoli. Ancora assenti Tavares e Gigot, oltre a Furlanetto, Isaksen, Cataldi e Patric. La Lazio tornerà in campo intorno alle ore 18:00

AGGIORNAMENTO ORE 10:09 - Va avanti il lavoro tattico della squadra, ancora fermo Zaccagni ora accanto a Gattuso.

AGGIORNAMENTO ORE 09:57 - Riparte il lavoro della Lazio con una partitella tattica a campo ridotto. Ancora fermi Pellegrini e Zaccagni, con quest'ultimo che palleggia scalzo in mezzo al campo.

AGGIORNAMENTO ORE 09:55 - Nuova sosta per dissetarsi ordinata da Gattuso.

AGGIORNAMENTO ORE 09:45 - Ancora fase tattica in corso per la squadra di Gattuso, osservano fermi a bordo campo Zaccagni e Pellegrini.

AGGIORNAMENTO ORE 09:40 - Gattuso ordina una breve pausa per dissetarsi.

AGGIORNAMENTO ORE 09:27 - Via alla fase tattica, con la squadra divisa in due gruppi.

AGGIORNAMENTO ORE 09:25 - Termina la fase atletica, momento di relax per la squadra prima di ripartire con l'allenamento.

AGGIORNAMENTO ORE 09:15 - Conclusa la fase di attivazione la Lazio riparte da una fase atletica incentrata sulle ripetute.

AGGIORNAMENTO ORE 09:14 - Gattuso ordina una pausa per dissetarsi.

AGGIORNAMENTO ORE 09:11 -Già in campo la Lazio impegnata in una fase di attivazione muscolare. Non si vedono ancora Tavares e Gigot oltre a Furlanetto, Isaksen, Cataldi, Patric. Tornato in gruppo invece Motta.

FORMELLO - Pochi minuti al via della seconda parte di ritiro di questa estate a Formello. La Lazio si ritroverà in campo alle ore 09:00 agli ordini di Gattuso in una giornata che prevederà già una doppia seduta. Si attendono segnali da Tavares, Gigot e Motta, assenti nelle ultime sedute, mentre non dovrebbero vedersi ancora Isaksen, Cataldi, Patric e Furlanetto.