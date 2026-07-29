UFFICIALE - Calvani lascia la Lazio: è un nuovo giocatore del Milan

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Lorenzo Calvani è un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero in queste ore ha depositato in Lega il contratto del terzino classe 2008 che si trasferisce a titolo definitivo dalla Lazio. Calvani lascia i colori biancocelesti dopo aver fatto tutta la trafila del settore giovanile, fino all'approdo nella Primavera di Punzi con cui ha giocato 30 partite - tra campionato e Coppa Italia - nell'ultima stagione.