UFFICIALE - Calvani lascia la Lazio: è un nuovo giocatore del Milan
29.07.2026 10:37 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Lorenzo Calvani è un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero in queste ore ha depositato in Lega il contratto del terzino classe 2008 che si trasferisce a titolo definitivo dalla Lazio. Calvani lascia i colori biancocelesti dopo aver fatto tutta la trafila del settore giovanile, fino all'approdo nella Primavera di Punzi con cui ha giocato 30 partite - tra campionato e Coppa Italia - nell'ultima stagione.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.