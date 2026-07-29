Italia, Zoff sicuro: "Mancini e Ranieri ci riporteranno al Mondiale"

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© foto di Federico De Luca

Raggiunto dai microfoni de La Repubblica l’ex campione del Mondo Dino Zoff ha detto la sua sulla Nazionale e sulla scelta di affidare la panchina ancora a Mancini e sulla scelta di Ranieri come dt.

“Roberto è un uomo d'esperienza, può risollevare le sorti del nostro calcio e ha già dimostrato di poter vincere. Il resto non conta. Ranieri?persona straordinaria, che aggiunge sempre qualcosa in più ovunque vada”.

“Sono convinto che Roberto e Claudio insieme siano in grado di riportarci ai Mondiali. Possono rimettere l'Italia in carreggiata".

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