Italia, Zoff sicuro: "Mancini e Ranieri ci riporteranno al Mondiale"
29.07.2026 11:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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© foto di Federico De Luca
Raggiunto dai microfoni de La Repubblica l’ex campione del Mondo Dino Zoff ha detto la sua sulla Nazionale e sulla scelta di affidare la panchina ancora a Mancini e sulla scelta di Ranieri come dt.
“Roberto è un uomo d'esperienza, può risollevare le sorti del nostro calcio e ha già dimostrato di poter vincere. Il resto non conta. Ranieri?persona straordinaria, che aggiunge sempre qualcosa in più ovunque vada”.
“Sono convinto che Roberto e Claudio insieme siano in grado di riportarci ai Mondiali. Possono rimettere l'Italia in carreggiata".
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