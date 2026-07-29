Brasile, Neymar dice addio: "Non voglio più continuare"

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La notizia era nell’aria ma ora è proprio Neymar a darne l’ufficialità: non giocherà più per la Nazionale del Brasile.

L’attaccante ha confermato la sua decisione dopo il Mondiale chiuso dalla Seleção agli ottavi: “Il mio tempo con la nazionale è finito. Ho fatto la storia, sono stato molto felice, ho dato il mio sangue, la mia vita, ho sempre lottato per la maglia gialla, ma ora non voglio più continuare”.

Neymar chiude così la sua esperienza con la Nazionale dopo 16 anni come miglior marcatore di sempre del Brasile.

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