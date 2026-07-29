UFFICIALE | Comuzzo è un nuovo giocatore del Torino: l'annuncio
29.07.2026 17:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Mancava solo l’ufficialità, che adesso è arrivata. Pietro Comuzzo, seguito in questa sessione di mercato anche dalla Lazio, è un nuovo calciatore del Torino.
A comunicarlo il club granata con una nota ufficiale: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall’ACF Fiorentina, a titolo oneroso e temporaneo con opzione per l’acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pietro Comuzzo”.
“Tutto il Torino Football Club accoglie Pietro Comuzzo con un caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!”.
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