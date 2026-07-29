FIFA: "In vendita solo quote di minoranza. La Federazione vigilerà"

Fonte: Francesco Montano - Lalaziosiamonoi.it

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Un portavoce della federazione internazionale ha precisato alcune novità riguardo il progetto che prevederebbe l'ingresso di capitali privati nei Campionati Mondiali di calcio. Come riportato dall'ANSA, infatti, tra gli investitori per l'acquisto di quote della nuova società che detiene i diritti commerciali della Coppa del Mondo ci sarebbe Thrive, la societa di fondi di cui è AD Jared Kushner.

Il portavoce della Fifa specifica inoltre che: "Gli investitori privati deterranno solo una quota di minoranza, non della Fifa, ma in una sua controllata. Thrive dovrebbe guidare il gruppo di investitori proposto. Jared Kushner non è un investitore. Il presidente Fifa e l'amministrazione della Fifa hanno il dovere di controllare lo sviluppo di questo progetto"

Sulla questione del ruolo di AD della nuova società a Gianni Infantino: "Non è mai stata discussa. Tuttavia, il presidente della Fifa e l'amministrazione della Fifa avranno e dovranno ricoprire ruoli di primo piano in tale entità - se approvata - per mantenere sempre il controllo su qualsiasi società controllata dalla Fifa, in conformità con lo statuto e i regolamenti e beneficio delle federazioni affiliate"