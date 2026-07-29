Lazio, Mattei: "Servono almeno due centravanti. Ratkov? Difficile venderlo"

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Nel consueto intervento a Radiosei Stefano Mattei si è soffermato sul mercato della Lazio e sulle possibili entrate e uscite in questa sessione estiva: “Vendere Ratkov è difficile, perché pagare la stessa cifra per la quale è stato acquistato per un giocatore che non ha mai giocato è complicato. Di centravanti ce ne vogliono almeno 2, le società ne hanno anche tre di attaccanti. Vendere Ratkov è una teoria ma la pratica è più difficile".

"In difesa la Lazio deve adattare Marusic al centro come ricambio, anche lui in un idea di Lazio ambiziosa lo vedo come un ricambio. Per il resto manca anche un trequartista, mancano troppe cose anche a livello di campo per la Lazio. Al centro della difesa abbiamo solo Provstgaard e Doekhi, a sinistra Tavares sembra essere un po’ scontento. Riguardo il palleggio non abbiamo un portiere bravo con i piedi".

”In amichevole la Lazio ha giocato 4-3-3 e nel secondo tempo 4-2-3-1. Come la metti la metti manca un centrocampista perché nel 4-3-3 mancherebbe un interno di centrocampo e nel 4-2-3-1 mancherebbe un trequartista. Ad oggi le riserve di ieri sono i titolari di oggi e questo fa capire il clamoroso ridimensionamento tecnico".

"Il mercato ad oggi è bloccato perché la Lazio i gioielli li ha venduti, forse potrebbe vendere Taylor ma sarebbe troppo. Per caratteristiche, età e ingaggio il resto sono giocatori invendibili, perché questi giocatori te li chiedono squadre medio basse che non possono permettersi quell’ingaggio. La realtà di oggi è che nessuno vuole venire alla Lazio".

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